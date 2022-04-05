Киркоров заявил о своих «изменах» Пугачевой

Много лет за личной жизнью Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой следила вся страна. Семейная пара так нравилась публике, что их разрыв многие до сих пор так и не смогли до конца принять.

Фото: Legion-Media Legion-Media

Впрочем, сам король российского шоу-бизнеса тоже не упускает случая вспомнить о минувшем и охотно рассказывает о своих чувствах в к бывшей жене. Однако впервые Филипп Бедросович открыто заявил, что изменял примадонне с молодыми певицами.

«Я, когда уже понял, что мой брак трещит по швам, мне надо было спасать как-то личную жизнь, и на горизонте появилась Анжелика Агурбаш», — цитируют признание Киркорова интернет-издания.

Признался певец и в том, что не упустил также случая приударить за Машей Распутиной. Но его ухаживания привели к конфликтам с супругом знаменитой коллеги.

Такое признание артиста сильно озадачило его фанатов, но все быстро осознали — говоря об изменах Киркоров имеет в виду творческую деятельность, ведь прежде он выступал дуэтом лишь с примадонной.