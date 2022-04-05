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39 минут назад

Собчак рассказала о возвращении в Россию

Елена Прошина

Телеведущая Ксения Собчак вернулась в Россию после отпуска в Израиле. В своем Telegram-канале она заявила, что сейчас уже находится в Москве.

Ксения Собчак вернулась в Россию
Фото: ТАССТАСС

В своем посте она отметила, что неизвестные люди рассылают от ее лица «темные и мутные предложения» о том, что журналистка якобы создает политическую партию.

«Друзья мои заветные и не заветные, это не я. Сижу в Москве и пишу сценарии к новостям», — отметила Собчак, призвав не вестись и не отдавать деньги.

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Напомним, что Собчак больше месяца провела заграницей. После начала спецоперации на Украине она отправилась с сыном в Турцию, однако после ее заметили в аэропорту Израиля. Несмотря на отпуск, звезда продолжала брать интервью для своего YouTube-канала и вести блог в Telegram.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,
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