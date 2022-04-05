Телеведущая Ксения Собчак вернулась в Россию после отпуска в Израиле. В своем Telegram-канале она заявила, что сейчас уже находится в Москве.
В своем посте она отметила, что неизвестные люди рассылают от ее лица «темные и мутные предложения» о том, что журналистка якобы создает политическую партию.
«Друзья мои заветные и не заветные, это не я. Сижу в Москве и пишу сценарии к новостям», — отметила Собчак, призвав не вестись и не отдавать деньги.
Напомним, что Собчак больше месяца провела заграницей. После начала спецоперации на Украине она отправилась с сыном в Турцию, однако после ее заметили в аэропорту Израиля. Несмотря на отпуск, звезда продолжала брать интервью для своего YouTube-канала и вести блог в Telegram.