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1 час назад

«Сижу в России, пишу сценарии», — Ксения Собчак вернулась в Россию

Popcake.tv

С началом спецоперации на Украине многие представители российского шоу-бизнеса покинули страну. Российская журналистка Ксения Собчак в начале событий старалась активно освещать их и записывать выпуски для своих социальных сетей. Спустя совсем короткий период времени в сети появилась информация об отъезде журналиста из страны. Отметим, что Ксения абсолютно не отрицала эту информацию, а вовсе подтвердила её. Собчак рассказала, что она уедет в Турцию вместе со своей семьей на запланированный отдых. Однако, Ксения оказалась вовсе не в Турции, а в Израиле. Именно там она продолжала записывать свои выпуски и освещать новости.

Ксения Собчак вернулась в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Однако, сейчас Ксения Собчак находится в России. Об этом она рассказала в своих социальных сетях.

«Тут от моего имени рассылают какие-то темные и мутные предложения. Друзья мои заветные и не заветные, это не я. Партию не создаю, политической агитацией не занимаюсь, вопросы не решаю, кабанчиком не подскакиваю. Сижу в Москве и пишу сценарии к новостям»,— сказала Собчак.

Хочется добавить, что более телеведущая не планирует покидать страну. Она хочет продолжать жить в ней и строить свою карьеру.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,
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