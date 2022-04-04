Ксения Собчак вернулась в Россию

С началом спецоперации на Украине многие представители российского шоу-бизнеса покинули страну. Российская журналистка Ксения Собчак в начале событий старалась активно освещать их и записывать выпуски для своих социальных сетей. Спустя совсем короткий период времени в сети появилась информация об отъезде журналиста из страны. Отметим, что Ксения абсолютно не отрицала эту информацию, а вовсе подтвердила её. Собчак рассказала, что она уедет в Турцию вместе со своей семьей на запланированный отдых. Однако, Ксения оказалась вовсе не в Турции, а в Израиле. Именно там она продолжала записывать свои выпуски и освещать новости.