«Не стало моей Челси»: Бузова сообщила о смерти любимицы

«Горечь и боль следуют за любой смертью. Когда мы теряем собаку, мы вместе теряем наше будущее. Никогда больше она не прибежит будить меня утром, никогда больше не будет наших совместных прогулок... Просто никогда... Они уходят, это неизбежно, но не легче от осознания этого, совсем не легче... Не стало моей Челси. Неожиданно, не справедливо, не правильно. Диабет победил ее», — написала Бузова.