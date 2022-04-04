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19 минут назад

«Не стало моей Челси»: Бузова сообщила о смерти любимицы

Елена Прошина

Певица Ольга Бузова поделилась со своими поклонниками трагической новостью — умерла ее собака породы шпиц по кличке Челси. В своем Telegram-канале актриса отметила, что причиной кончины домашней любимицы стал сахарный диабет.

«Не стало моей Челси»: Бузова сообщила о смерти любимицы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Горечь и боль следуют за любой смертью. Когда мы теряем собаку, мы вместе теряем наше будущее. Никогда больше она не прибежит будить меня утром, никогда больше не будет наших совместных прогулок... Просто никогда... Они уходят, это неизбежно, но не легче от осознания этого, совсем не легче... Не стало моей Челси. Неожиданно, не справедливо, не правильно. Диабет победил ее», — написала Бузова.

Она добавила, что сделала все, что могла, но спасти собаку не удалось.

Шпица Бузовой подарил бывший супруг — футболист Дмитрий Тарасов в 2015 году. С тех пор актриса холила и лелеяла собаку и даже завела ей отдельный аккаунт в социальных сетях.

«Челси, которую я воспитала с пеленок, любила все, что ей предлагала жизнь, моя маленькая Челси... Как же так? Как же мне хочется прижаться к тебе сейчас, почесать пузико, затискать», — поделилась Бузова.

Напомним, что у певицы есть еще одна собака — йоркширский терьер Ева.

Шоу-бизнес,Ольга Бузова,Дмитрий Тарасов,
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