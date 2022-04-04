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35 минут назад

Кормухина предложила переименовать шоу Урганта после слов Пескова

Елена Прошина

Певица Ольга Кормухина предложила переименовать шоу Ивана Урганта на «Вечерний патриот» после слов пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Его высказывание в адрес телеведущего она прокомментировала в своем Telegram-канале.

Шоу Урганта предложили переименовать
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ургант уехал в Израиль 11 марта. Новость вызвала бурную реакцию среди интернет-пользователей, многие подозревали телеведущего в побеге из страны на фоне событий на Украине. На этот счет даже высказался Песков. Он заявил, что российских звезд, которые не до конца поняли сути происходящего на Украине и уехали из России, нельзя называть врагами государства. Отдельно Песков подчеркнул, что давно знает Урганта и из-за временного отъезда в Израиль записывать его в предатели не следует.

Именно на эти слова и отреагировала Кормухина.

«С нетерпением ждем в эфире программу: "Вечерний патриот"!» — написала она.

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Напомним, что 25 марта Ургант вернулся из Израиля и сейчас находится в Москве. Его программа на Первом канале пока не выходит, ее убрали из сетки в пользу политических передач на фоне событий на Украине. Слухи о закрытии шоу на телеканале опровергли.

Шоу-бизнес,Ольга Кормухина,Иван Ургант,Дмитрий Песков,Первый канал,
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