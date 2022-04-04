Екатерина Андреева порассуждала о пенсих россиян

«Человек, пока он работает, — он живет, и он молодой. У меня такой личный неприятный опыт: моя бабушка, когда вышла на пенсию, умерла через два года. Она говорила, что, пока мы работаем, пока мы нужны людям, мы поддерживаем в себе внутренний огонь. Сейчас люди такие молодые — какая пенсия в 50 лет? Все зависит от человека: ищи новую работу, не становись алкоголиком, переезжай. Ни в одной стране мира нет таких ранних выходов на пенсию. Когда у людей есть занятие, они дольше живут. Люди должны заботиться о себе сами. Они не должны рассчитывать на то, что кто-то им должен что-то дать. Это жестко, но это правда. Никто тебе ничего не даст», — заключила Андреева.