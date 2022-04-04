Екатерина Андреева порассуждала о пенсих россиян

Ведущая программы «Время» на Первом канале Екатерина Андреева заявила, что пенсии простых россиян нужно приравнять к пенсиям депутатов. В интервью авторскому YouTube-каналу Надежды Стрелец, она подчеркнула, что не считает правильной существующую сегодня между ними разницу.
«Я вообще считаю, что пенсии в России крайне низки. И они должны также быть приравнены к пенсиям депутатов. Если у них такие высокие, почему у других не такие? Или почему у депутатов пенсия 50-70% от зарплаты, а остальные при выходе на пенсию становятся нищими? Я не считаю, что это правильно. У людей, которые работали, должна быть такая же прибавка к пенсии как и у депутатов», — заявила Андреева.
Также телеведущая напомнила, что поддержала в свое время пенсионную реформу, добавив, что сделала бы это и сейчас.
«Человек, пока он работает, — он живет, и он молодой. У меня такой личный неприятный опыт: моя бабушка, когда вышла на пенсию, умерла через два года. Она говорила, что, пока мы работаем, пока мы нужны людям, мы поддерживаем в себе внутренний огонь. Сейчас люди такие молодые — какая пенсия в 50 лет? Все зависит от человека: ищи новую работу, не становись алкоголиком, переезжай. Ни в одной стране мира нет таких ранних выходов на пенсию. Когда у людей есть занятие, они дольше живут. Люди должны заботиться о себе сами. Они не должны рассчитывать на то, что кто-то им должен что-то дать. Это жестко, но это правда. Никто тебе ничего не даст», — заключила Андреева.
Ранее телеведущая рассекретила свой реальный возраст, тем самым опровергнув ходившие о нем домыслы. По словам Андреевой, она родилась в 1965 году, а не 1961, как утверждает «Википедия».