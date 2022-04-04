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1 час назад

Поплавская «проехалась» по Урганту и Собчак: «В важный для страны момент упаковал чемодан и свалил!»

Popcake.tv

Яна Поплавская, неоднократно заявлявшая о своем патриотизме и придерживающаяся конкретной позиции относительно ситуации в мире, поучаствовала в дискуссиях звезд и политиков, касающихся действий Ксении Собчак и Ивана Урганта, а также отметила, что в отличие от некоторых, совершенно не считает их патриотами.

Поплавская «проехалась» по Урганту и Собчак: «В важный для страны момент упаковал чемодан и свалил!»
Фото: ВикипедияВикипедия

Она уверена, что люди, которые регулярно появлялись на федеральном канале и зарабатывали миллионы в стране, а затем в один момент внезапно покинули ее, не могут считаться гражданами, которые любят и ценят свое государство. Хуже всего вышеописанного то, что знаменитости подают пример поклонникам.

«В важный для страны момент повесил черный квадрат, а потом мгновенно упаковал чемоданы и «испугавшись», как сказал Песков, свалил со своей Родины. Но ведь ты звезда, лидер общественного мнения. Какой пример ты показал своим зрителям, тем людям, для кого стал кумиром?!» — выразила негодование актриса.

Яна считает, что селебрити, уехавшие из РФ во время нестабильной политической ситуации, могли бы выразить поддержку даже из-за рубежа, публикуя ролики с обращениями к россиянам, заявить о любви к родине, однако, практически никто из них не посчитал нужным даже оправдаться перед соотечественниками за «незапланированный отпуск».

Шоу-бизнес,Яна Поплавская,Иван Ургант,Ксения Собчак,
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