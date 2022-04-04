«Больше не приду!»: Талызина раскритиковала шоу Леры Кудрявцевой

Известная российская актриса Валентина Талызина сообщила, что не намерена принимать участие в программе, которую ведет Лера Кудрявцева.

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По словам артистки, она никогда не симпатизировала телеведущей, хоть и не была с ней лично знакома. Их встречи происходили лишь на съемках нескольких передач, однако взаимопонимания между ними не случилось.

— Сколько ей лет, никто и никогда не узнает. Больше на эту программу я не приду, — заявила Талызина в эфире телеканала «Россия».

Артистка рассказала, что Кудрявцева не вызывает у нее доверия. Она отметила, что 50-летняя телеведущая выглядит на 28 лет и, вполне вероятно, многое скрывает из своей жизни. Талызина удивилась, что подобная внешность может быть у матери двоих детей, одному из которых почти 32 года.

Известно, что Кудрявцева 1971 года рождения. В ее жизни было четыре крупных известных романа. Ее первый супруг — музыкант из группы «Ласковый май» Сергей Ленюк, второй — предприниматель Матвей Морозов, третий — хоккеист Игорь Макаров, за которого она вышла замуж в 2013 году. Кроме того, что с 2008 по 2012 год Кудрявцеву связывали романтические отношения с певцом Сергеем Лазаревым.