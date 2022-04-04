Ренату Литвинову госпитализировали в Европе

Рената Литвинова попала в больницу в Европе. Фотографию с больничной кровати актриса выложила в социальных сетях, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

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При этом она не уточнила, что стало причиной госпитализации.

Ранее певец Дима Билан рассказал, что восстанавливается после хирургической операции из-за проблем с желудочно-кишечным трактом. Он уточнил, что в настоящее время уже готовится к работе.