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1 час назад

Ренату Литвинову госпитализировали в Европе

Москва24

Рената Литвинова попала в больницу в Европе. Фотографию с больничной кровати актриса выложила в социальных сетях, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Ренату Литвинову госпитализировали в Европе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом она не уточнила, что стало причиной госпитализации.

Ранее певец Дима Билан рассказал, что восстанавливается после хирургической операции из-за проблем с желудочно-кишечным трактом. Он уточнил, что в настоящее время уже готовится к работе.

В конце января певцу Стасу Михайлову провели экстренную операцию. По словам артиста, у него обнаружили аппендицит. Операция прошла хорошо, после чего исполнителя отправили домой.

Шоу-бизнес,Стас Михайлов,Дима Билан,Рената Литвинова,
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