Укупник пожаловался на проблемы со здоровьем

Певец Аркадий Укупник заявил, что столкнулся с паническими атаками после того, как переболел коронавирусом. Об этом артист рассказал в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале «НТВ».

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По словам музыканта, заболела вся его семья, однако вирус они перенесли в легкой форме, и он был уверен, что никаких осложнений не будет. Однако после выздоровления Укупнику внезапно стало плохо по дороге в магазин.

«У меня закружилась голова и ощущение такое, что я просто умираю (…) Пот, руки, как будто у тебя там не то что дрожь, а будто у тебя там кипяток бурлит. Ну, думаю, все», — рассказал он.

Укупник отметил, жена вызвала «скорую», его осмотрели врачи, взяли анализы и заподозрили музыканта в симуляции, так как все было в норме. Никаких проблем не выявили и анализы, которые музыкант позднее сдал в частной клинике.

«Я позвонил своему доктору, и он сказал, что у меня – паническая атака. Всем могу сказать, что от этого помогает только движение, помогает спорт, помогает бассейн», - заявил он.