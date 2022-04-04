Укупник пожаловался на проблемы со здоровьем

Певец Аркадий Укупник заявил, что столкнулся с паническими атаками после того, как переболел коронавирусом. Об этом артист рассказал в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале «НТВ».
По словам музыканта, заболела вся его семья, однако вирус они перенесли в легкой форме, и он был уверен, что никаких осложнений не будет. Однако после выздоровления Укупнику внезапно стало плохо по дороге в магазин.
«У меня закружилась голова и ощущение такое, что я просто умираю (…) Пот, руки, как будто у тебя там не то что дрожь, а будто у тебя там кипяток бурлит. Ну, думаю, все», — рассказал он.
Укупник отметил, жена вызвала «скорую», его осмотрели врачи, взяли анализы и заподозрили музыканта в симуляции, так как все было в норме. Никаких проблем не выявили и анализы, которые музыкант позднее сдал в частной клинике.
«Я позвонил своему доктору, и он сказал, что у меня – паническая атака. Всем могу сказать, что от этого помогает только движение, помогает спорт, помогает бассейн», - заявил он.
Ранее биолог Анча Баранова заявила о тяжелых последствиях омикрон-штамма коронавируса. По ее словам, тяжелые последствия, в том числе смертность, в течение года после перенесенного коронавируса все еще выше по сравнению со средней по популяции. Она отметила, что часто смерть наступает из-за инсультов, тромбозов и обострений хронических заболеваний.