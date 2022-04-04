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45 минут назад

Одноклассница рассказала, как Дмитрий Нагиев хулиганил в школе

Газета.Ru

Бывшая одноклассница шоумена Дмитрия Нагиева Елена Шутова рассказала в беседе с kp.ru, как артист хулиганил в школе. По словам Шутовой, он дергал за косички девочек и бегал на переменах.

Одноклассница рассказала, как Дмитрий Нагиев хулиганил в школе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В общем, был неглупый, но учился плохо. Все время требовал списать. С 1 класса он был, знаете, такой - маленький, толстенький. Ну, пухленький мальчуган", - вспоминает она.

Потом, рассказывает женщина, он вырос и похорошел, в школе встретил первую любовь.

"У него была любовь с одноклассницей. Они учились в одном классе, встречались года три. Про нее писали в прессе, но многое исказили. Говорили, что она ему разбила сердце. Но там отношения закончились планомерно", - рассказывает Шутова.

Ранее Нагиев обратился в социальных сетях к тем, кто предложил ему покинуть Россию. 54-летний артист опроверг слухи об отъезде.

"Для тех, кто спрашивает, где я? Здесь я! Тем, кто говорит: уезжай отсюда, я говорю: "Сам уезжай! Дима дома!" - сказал он.

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