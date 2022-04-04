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34 минуты назад

Экс-ведущий «Орла и решки» Птушкин показал подпольную вечеринку в Киеве

Алиса Селезнёва

Бывший ведущий «Орла и решки» блогер Антон Птушкин снял видео с подпольной вечеринки в Киеве, проведенной в условиях военных действий. Об этом пишет телеканал «360».

Экс-ведущий «Орла и решки» показал подпольную вечеринку в Киеве
Фото: Русская ПланетаРусская Планета

На кадрах, которые привело издание, блогер спускается в подвал, где проходит «секретная вечеринка».

На видео в подвальном баре играет музыка, работает диджей, а участники вечеринки пьют «за победу», танцуют и расклеивают по стенам агитационные плакаты. Также, по словам Птушкина, здесь делаются пожертвования для украинской армии.

«Многие из присутствующих — волонтеры», - заметил он.

На видео, сделанном Птушкиным, интернет-пользователи заметили человека, похожего на помощника главы офиса президента Украины, депутата Верховной рады Сергея Лещенко.

Он даже дал небольшое интервью блогеру, подчеркнув, что считает совершенно нормальным такие мероприятия в условиях военных действий.

Ролик снят на английском языке и ориентирован на западного зрителя, отмечает издание.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины». На фоне этого странами Запада были введены жесткие антироссийские санкции.

29 марта в Стамбуле прошел очередной раунд переговоров российской и украинской делегаций. В Минобороны РФ заявили, что по итогам встречи Россия решила кардинально сократить активность вооруженных сил на киевском и черниговском направлениях.

Шоу-бизнес,Антон Птушкин,Сергей Лещенко,Владимир Путин,Минобороны России,Верховная Рада,
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