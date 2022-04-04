Бывший муж Заворотнюк назвал причины болезни артистки

Бывший супруг российской актрисы Анастасии Заворотнюк, немецкий предприниматель Олаф Шварцкопф убежден, что артистка могла «заработать» онкологию из-за выкидыша и регулярных избиений со стороны второго мужа. Об это бизнесмен рассказал в программе «Основано на реальных событиях» на телеканале НТВ.

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Вместе с немецким бизнесменом Заворотнюк прожила год. За это время артистка потеряла ребенка из-за выкидыша. Предприниматель уверен, что несчастье произошло неслучайно.

«Мы поехали в Астрахань. Но перед поездкой она попросила завести ее куда-то. Ее не было полчаса. Я понимаю, ей там что-то дали или сделали, а потом случился выкидыш», — рассказал он.

Вскоре отношения супругов дали трещину, после чего артистка вышла замуж второй раз, однако избранник оказался тираном.

«Дмитрий Стрюков оказался настоящим тираном — он запрещал Анастасии работать и постоянно поднимал на нее руку. Последствия оказались плачевными: систематические побои тоже могли стать причиной развития опухоли головного мозга у артистки, равно как и сложные роды», – объяснил Шварцкопф.

Напомним, что об обнаружении рака мозга у российской актрисы Анастасии Заворотнюк стало известно в 2018 году, после рождения второй дочери. Врачи считают, что спровоцировать развитие онкологического заболевания могла гормональная терапия. В мае 2021 года состояние актрисы ухудшилось после ремиссии — во время одного из заплывов в бассейне женщине стало плохо, а обследование показало рецидив болезни.