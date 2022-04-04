Укупник пожаловался на проблемы со здоровьем

Аркадий Укупник рассказал, что впервые столкнулся с паническими атаками после того, как вместе с семьей переболел коронавирусной инфекцией. Об этом певец сообщил в эфире передачи «Звезды сошлись» на телеканале «НТВ».

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По словам артиста, перенесенный ковид повлиял на его психологическое состояние. После выздоровления музыканту внезапно стало плохо, во время покупок в магазине он, по словам супруги, сильно побелел.

«Пот, руки, как будто у тебя там не то, что дрожь. А как будто у тебя там кипяток бурлит. Ну думаю, все. Вызывай скорую», — рассказал он.

Укупник также признался, что был уверен, что умирает.

Бригадиры скорой помощи заподозрили Аркадия в симуляции, так как давление и внешнее состояние артиста было в норме. После тщательного обследования в одной из столичных клиник Укупнику подтвердили, что он абсолютно здоров. Тогда певец обратился к знакомому врачу, который и поведал ему о том, что артист столкнулся с паническими атаками.

Избавиться от этого недуга Аркадию помог спорт, в частности, плавание.