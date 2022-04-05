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1 час назад

Аркадий Укупник страдает от тяжелых последствий перенесенного коронавируса

Passion.ruиещё 2

В последнее время Аркадий Укупник редко появляется на публике. Виной всему проблемы со здоровьем.

Укупник пожаловался на проблемы со здоровьем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В январе мы дружно слегли всей семьей. Приехала бригада. Сделали анализ крови, сказали - легкая форма коронавируса. Мол, все будет нормально. Я успокоился, мы отлежались», — объяснил 69-летний артист.

Спустя неделю от симптомов не осталось и следа. Аркадий был уверен, что все позади, но не тут то было. По словам музыканта, у него случился приступ.

«Закружилась голова. Ощущение такое, что я просто умираю. Жена говорит: «Ты стал белый». Пот, руки не то что дрожали, ощущение было - как будто у тебя там кипяток бурлит. Ну, думаю, все», — рассказал Аркадий в одном из выпусков передачи «Звезды сошлись».

Супруга Укупника сразу вызвала скорую помощь. Медики осмотрели звезду и сообщили, что с ним все в порядке. Аркадий врачам не поверил, тем более, что с каждым днем его состояние только ухудшалось. Он обратился в частную клинику, сдал анализы и сделал МРТ. Там врачи тоже не обнаружили никаких отклонений. Спустя некоторое время в разговоре с личным врачом артист понял, что тот приступ был панической атакой. Подобное случилось с ним впервые в жизни и не ну шутку напугало.

Шоу-бизнес,Аркадий Укупник,
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