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36 минут назад

Филипп Киркоров рассказал, как «получил в морду» от мужа Маши Распутиной

РИА "ФедералПресс"

Филипп Киркоров признался, что подрался с первым мужем Маши Распутиной, пишут «Народные новости». Воспоминание вырвалось у артиста после выступления Пчелы на шоу «Маска».

Филипп Киркоров рассказал, как «получил в морду» от мужа Маши Распутиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«А в морду я не получал от твоего мужа на одном из круизов?» – спросил он у Пчелы.

Киркоров думает, что в Пчеле скрывается певица Маша Распутина. Он вспомнил, что побил первого мужа артистки, как пишет источник.

Якобы поп-король хотел жениться на звезде, и планировал сделать предложение на корабле. Но в каюту ворвался ее молодой человек и дал певцу в глаз. Началась потасовка.

Ранее «ФедералПресс» писал, что Филипп Киркоров не может продать билеты на юбилейный концерт.

Шоу-бизнес,Филипп Киркоров,
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