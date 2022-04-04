Филипп Киркоров рассказал, как «получил в морду» от мужа Маши Распутиной

Филипп Киркоров признался, что подрался с первым мужем Маши Распутиной, пишут «Народные новости». Воспоминание вырвалось у артиста после выступления Пчелы на шоу «Маска».

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«А в морду я не получал от твоего мужа на одном из круизов?» – спросил он у Пчелы.

Киркоров думает, что в Пчеле скрывается певица Маша Распутина. Он вспомнил, что побил первого мужа артистки, как пишет источник.

Якобы поп-король хотел жениться на звезде, и планировал сделать предложение на корабле. Но в каюту ворвался ее молодой человек и дал певцу в глаз. Началась потасовка.