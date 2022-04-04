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55 минут назад

Литвинова и Васильев станут бомжами во Франции?

Мир новостей

Рената Литвинова уехала во Францию сразу после начала российской спецоперации. Актриса живет в своей парижской квартире, купленной много лет назад, и, судя по всему, возвращаться пока не планирует. Московский МХТ им. Чехова заменил спектакли с ее участием другими постановками.

Литвинова и Васильев станут бомжами во Франции?
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Париже находится и ведущий «Модного приговора» Александр Васильев, который тоже владеет заграничными апартаментами. Или владел? Ведь Франция в рамках санкций против России наложила арест на недвижимость граждан РФ. Причем всех граждан, а не только олигархов. У многих заморожены также банковские счета. Стараются не отставать и другие европейские государства. Поэтому, например, Лолита, у которой есть дом в Болгарии, наверняка сейчас беспокоится о его судьбе... Так неужели наши звезды, имеющие собственность за рубежом, могут теперь с ней попрощаться?

- Давайте сразу определимся с понятием, что такое собственность, - предлагает юрист Оксана Гурина. - Право собственности базируется на трех составляющих - владеть, пользоваться и распоряжаться. Так вот арест недвижимости означает, что из этой цепочки выпадает только последнее: человек своей собственностью не может какое-то время распоряжаться. Например, продавать или дарить. Но при этом он остается ее владельцем и, конечно, может ею пользоваться. То есть наших звезд из их квартир и домов никто не выгонит. Но! Законодательство многих европейских стран допускает при определенных условиях национализацию частной собственности и ее последующую продажу на торгах. Однако причины должны быть очень веские, и это должен решить суд. Но даже если объект недвижимости будет все-таки изъят, то владельцу должна быть выплачена компенсация. Европа еще никогда не нарушала собственную Хартию об основных правах, где говорится об уважении к частной собственности. То есть собственность могут арестовать, как бы заблокировать возможность ею распоряжаться. Но отнимать, конфисковывать — это вряд ли.

Шоу-бизнес,Александр Васильев,Рената Литвинова,
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