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24 минуты назад

Украинский режиссер отрекся от дружбы с Ани Лорак

New Magazine

После начала военной спецоперации на Украине представители шоу-бизнеса разделились на группы. Одни поддержали решение президента России, другие резко негативно высказались и покинули пределы своей Родины. А остальные решили придерживаться нейтралитета и никак не комментировать происходящее. Такую позицию выбрала и уроженка украинского города Черновцы Ани Лорак.

Украинский режиссер отрекся от дружбы с Ани Лорак
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Артистка давно проживает в Москве и здесь же ведет свою творческую деятельность. Певица никак не стала высказывать свою позицию и просто молчит уже больше месяца.

Так, украинские власти демонтировали именную звезду в ее родном городе. Но за этим не последовало никакой ответной реакции от знаменитости. Сейчас же инстаграм-аккаунт Лорак заблокирован. Также она попала в санкционный список Министерства культуры Украины.

Звезду не рады видеть в родной стране. О певице решил высказаться украинский режиссер Олег Бондарчук. Раньше их связывала дружба, но теперь мужчина открещивается от такой подруги. Бондарчук не может понять, почему Ани Лорак молчит и удивляется, как артистку еще не грызет совесть.

“К сожалению или к счастью, одну подругу я потерял. Мне было грустно, почему она не поинтересовалась, как у меня дела. Никаких звонков и сообщений. И ты понимаешь, что в этих обстоятельствах дружба наша, наверное, закончилась”, – говорит Бондарчук.

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