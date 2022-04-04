Украинский режиссер отрекся от дружбы с Ани Лорак

После начала военной спецоперации на Украине представители шоу-бизнеса разделились на группы. Одни поддержали решение президента России, другие резко негативно высказались и покинули пределы своей Родины. А остальные решили придерживаться нейтралитета и никак не комментировать происходящее. Такую позицию выбрала и уроженка украинского города Черновцы Ани Лорак.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Артистка давно проживает в Москве и здесь же ведет свою творческую деятельность. Певица никак не стала высказывать свою позицию и просто молчит уже больше месяца.

Так, украинские власти демонтировали именную звезду в ее родном городе. Но за этим не последовало никакой ответной реакции от знаменитости. Сейчас же инстаграм-аккаунт Лорак заблокирован. Также она попала в санкционный список Министерства культуры Украины.

Звезду не рады видеть в родной стране. О певице решил высказаться украинский режиссер Олег Бондарчук. Раньше их связывала дружба, но теперь мужчина открещивается от такой подруги. Бондарчук не может понять, почему Ани Лорак молчит и удивляется, как артистку еще не грызет совесть.