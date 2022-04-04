Екатерина Андреева раскрыла свой настоящий возраст

Телеведущая Екатерина Андреева назвала свой настоящий возраст. В интервью блогеру Надежде Стрелец она заявила, что в действительности родилась 27 ноября 1965 года, тогда как из-за «Википедии» многие считают годом ее рождения 1961-й.

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«Говорили даже, что мне бывший мэр Москвы Юрий Лужков паспорт выдал. Какой же бред, откуда они все это берут?» — делится она.

Напомним, что в 2021 году многие СМИ поздравили Екатерину Андрееву с 60-летием, опираясь на информацию в газетах, справочниках и протокольных документах. Позднее она предоставила журналистам скан своего паспорта, которым подтвердила, что родилась в 1965 году.