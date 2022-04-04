Кому достанется наследство певицы Азизы

57-летняя певица Азиза детьми так и не обзавелась. Однако стало известно, кому достанется ее имущество.

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В прошлом году певица Азиза наконец-то сыграла свадьбу. Избранником звезды стал Алессандро Лортэ, который младше своей российской возлюбленной на целых 20 лет. Огромная разница в возрасте ничуть не смутила пару. После бракосочетания у Азизы были далеко идущие планы. Она хотела наконец-то стать мамой.

Исполнительница смогла найти суррогатную мать, но яйцеклетки упорно не приживались. После очередной неудачи артистка и вовсе отказалась от своей идеи, устав от постоянных переживаний. И, судя по всему, к этой затеи она уже не вернется.

Возникает довольно логичный вопрос о том, кто же в будущем станет наследником Азизы. Ведь за годы карьеры звезда сумела накопить кое-какое богатство. Как оказалось, певица уже определилась с тем, кого впишет в завещание. Счастливчиком оказался племянник знаменитости. Правда, получит он не имущество, а творческие права на песни исполнительницы.

«Моим наследником должен быть мой единственный племянник — Тимурчик. Он часто ко мне приходит. Мы с ним говорим о разных вещах. Он такой философский глубокомыслящий мужчина. Я ему все творческое наследие оставлю. Все песни, все права. Он мне говорит: «Давай, ты пока жива, оформим на меня документы», — поделилась планами певица.

Что касается материальных богатств, то их у Азизы не так уж много. По крайней мере так утверждает сама звезда. При этом исполнительница уточнила, что бедным человеком она все же не является.

«Я думаю о духовном, а не о материальном. Я могла себе позволить жить в шикарных домах, виллах, но я их снимала. У меня есть, конечно, кое-какие средства. Я небедный человек», — заключила артистка.