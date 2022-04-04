Орбакайте отменила концерты в Израиле

Заслуженная артистка России Кристина Орбакайте отменила свои концерты в Израиле. Об этом дочь Аллы Пугачевой написала в своем Telegram-канале.
«Друзья, обратите внимание — этих концертов не будет. Актуальная афиша только у меня на сайте orbakaite.ru», — написала певица.
Певица опубликовала три афиши, на одной из которых можно увидеть, что в Израиле должны были состояться пять концертов с 10 по 14 мая. Причину отмены она не объяснила. Сейчас у артистки осталось лишь одно выступление, намеченное на 25 мая.
Отметим, что пока Орбакайте решила отказаться от выступлений в Израиле, супруг ее матери Максим Галкин наоборот, решил подзаработать. Будучи в отпуске он обратился к поклонникам с просьбой прийти на концерты в шести городах, в том числе в Иерусалиме и Тель-Авиве.