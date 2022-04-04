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54 минуты назад

Орбакайте отменила концерты в Израиле

Елена Прошина

Заслуженная артистка России Кристина Орбакайте отменила свои концерты в Израиле. Об этом дочь Аллы Пугачевой написала в своем Telegram-канале.

Орбакайте отменила концерты в Израиле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Друзья, обратите внимание — этих концертов не будет. Актуальная афиша только у меня на сайте orbakaite.ru», — написала певица.

Певица опубликовала три афиши, на одной из которых можно увидеть, что в Израиле должны были состояться пять концертов с 10 по 14 мая. Причину отмены она не объяснила. Сейчас у артистки осталось лишь одно выступление, намеченное на 25 мая.

Отметим, что пока Орбакайте решила отказаться от выступлений в Израиле, супруг ее матери Максим Галкин наоборот, решил подзаработать. Будучи в отпуске он обратился к поклонникам с просьбой прийти на концерты в шести городах, в том числе в Иерусалиме и Тель-Авиве.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Кристина Орбакайте,Алла Пугачева,
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