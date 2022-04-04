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59 минут назад

Лишившийся контрактов Галкин нашел способ заработать в Израиле

Елена Прошина

Шоумен Максим Галкин, который остался без рекламных контрактов, нашел новый источник дохода. Как сообщает Teleprogramma.pro, артист лично обратился к поклонникам и пригласил их на свои будущие концерты в Израиле.

Лишившийся контрактов Галкин нашел способ заработать в Израиле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сейчас Пугачева, ее супруг Максим Галкин и их дети находятся в Израиле. Ранее украинский певец Андрей Данилко, известный по сценическому образу Верки Сердючки, рассказал, что шоумен остался без рекламных контрактов. Благодаря этому у телеведущего стало больше свободного времени, а потому он позволил себе отпуск заграницей.

Однако находясь за рубежом телеведущий придумал, как ему подзаработать. Выступления состоятся по меньшей мере в шести городах Израиля, в том числе в Тель-Авиве и Иерусалиме.

Отметим, что ранее в одном из интервью Галкин рассказал, что ощущает свою ответственность за будущее двойняшек Гарри и Лизы, ему также нужно позаботиться и об Алле, которая почти не дает концертов.

Шоу-бизнес,Андрей Данилко,Максим Галкин,
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