Балерина Анастасия Волочкова ответила на обвинения своих соседей, рассказав анекдот. Соответствующее видео артистка опубликовала в своем Telegram-канале.
«Хотелось бы увидеть прописку и документы "моих соседей" которым я отравляю жизнь с их слов, которые "живут" за моим забором, и по-соседски решить с ними все», – подписала видео Волочкова (авторская орфография и пунктуация сохранены, – прим. ред.).
Ранее стало известно, что соседи экс-артистки Большого театра по элитному поселку подали на нее в суд. Они требуют запретить балерине ходить по своему участку без одежды.