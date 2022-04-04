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16 минут назад

Волочкова на видео ответила на обвинения соседей

Александр Кузьмин

Балерина Анастасия Волочкова ответила на обвинения своих соседей, рассказав анекдот. Соответствующее видео артистка опубликовала в своем Telegram-канале.

«Хотелось бы увидеть прописку и документы "моих соседей" которым я отравляю жизнь с их слов, которые "живут" за моим забором, и по-соседски решить с ними все», – подписала видео Волочкова (авторская орфография и пунктуация сохранены, – прим. ред.).

Ранее стало известно, что соседи экс-артистки Большого театра по элитному поселку подали на нее в суд. Они требуют запретить балерине ходить по своему участку без одежды.

Шоу-бизнес,Общество,Видео,Анастасия Волочкова,
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