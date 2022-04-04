«Хотелось бы увидеть прописку и документы "моих соседей" которым я отравляю жизнь с их слов, которые "живут" за моим забором, и по-соседски решить с ними все», – подписала видео Волочкова (авторская орфография и пунктуация сохранены, – прим. ред.).