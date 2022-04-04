Водонаева со скандалом покинула телешоу

Алена Водонаева вылетела с проекта «Звезды в Африке». В финальном испытании ее пару с Олегом Верещагиным обошли Валя Карнавал и Слава Чепурченко, передает Teleprogramma.pro.
«Злость, позор, стыд – целый спектр чувств и эмоций не очень хороших. Я считаю, что это задание можно было сделать», – сказала Водонаева.
Молодое поколение ток-шоу обрадовалось, что звезда «Дома-2», наконец, покинула проект. Они считали ее главной интриганткой проекта, из-за которой все ругались и ссорились.
Ранее «ФедералПресс» писал, что Алена Водонаева не может спать из-за панических атак.