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19 минут назад

Алена Водонаева скандально ушла из шоу «Звезды в Африке»

РИА "ФедералПресс"

Алена Водонаева вылетела с проекта «Звезды в Африке». В финальном испытании ее пару с Олегом Верещагиным обошли Валя Карнавал и Слава Чепурченко, передает Teleprogramma.pro.

Водонаева со скандалом покинула телешоу
Фото: ТАССТАСС

«Злость, позор, стыд – целый спектр чувств и эмоций не очень хороших. Я считаю, что это задание можно было сделать», – сказала Водонаева.

Молодое поколение ток-шоу обрадовалось, что звезда «Дома-2», наконец, покинула проект. Они считали ее главной интриганткой проекта, из-за которой все ругались и ссорились.

Ранее «ФедералПресс» писал, что Алена Водонаева не может спать из-за панических атак.

Шоу-бизнес,Олег Верещагин,Алена Водонаева,
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