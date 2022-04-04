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13 минут назад

Укупник рассказал о своей заграничной недвижимости

Елена Прошина

Музыкант Аркадий Укупник признался, что у него есть квартира в латвийской Юрмале. В эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ он заявил, что однажды недвижимость затопило.

Укупник рассказал о своей заграничной недвижимости
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В один прекрасный день мы просыпаемся в три часа ночи от журчания. Воды было по колено. Ну по щиколотку точно. С потолка все текло. Было жутко», — рассказал Укупник.

Последствия потопа он семьей устранял до пяти утра, а остановить его удалось лишь с помощью спасателей, которые перекрыли воду.

«Пришел человек из страховой компании. Через три дня пришла бумага, что ремонт обойдется в шесть с половиной тысяч евро. Нам все оплатили, а делать ничего не пришлось. У меня был паркет из африканского дерева. Оно вечное», — отметил певец.

Напомним, что ранее Федеральная налоговая служба подала в суд на певца Аркадия Укупника, чтобы лишить его государственной помощи, которая выплачивалась из-за пандемии COVID-19.

Шоу-бизнес,Аркадий Укупник,ФНС России,
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