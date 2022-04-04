Укупник рассказал о своей заграничной недвижимости

«Пришел человек из страховой компании. Через три дня пришла бумага, что ремонт обойдется в шесть с половиной тысяч евро. Нам все оплатили, а делать ничего не пришлось. У меня был паркет из африканского дерева. Оно вечное», — отметил певец.