Укупник рассказал о своей заграничной недвижимости

Музыкант Аркадий Укупник признался, что у него есть квартира в латвийской Юрмале. В эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ он заявил, что однажды недвижимость затопило.
«В один прекрасный день мы просыпаемся в три часа ночи от журчания. Воды было по колено. Ну по щиколотку точно. С потолка все текло. Было жутко», — рассказал Укупник.
Последствия потопа он семьей устранял до пяти утра, а остановить его удалось лишь с помощью спасателей, которые перекрыли воду.
«Пришел человек из страховой компании. Через три дня пришла бумага, что ремонт обойдется в шесть с половиной тысяч евро. Нам все оплатили, а делать ничего не пришлось. У меня был паркет из африканского дерева. Оно вечное», — отметил певец.
Напомним, что ранее Федеральная налоговая служба подала в суд на певца Аркадия Укупника, чтобы лишить его государственной помощи, которая выплачивалась из-за пандемии COVID-19.