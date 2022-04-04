Любовь Толкалина попала в больницу

Любовь Толкалина привыкла радовать фанатов легким контентом. Актриса часто публиковала откровенные фото в соцсетях, делилась своими секретами красоты, а также веселыми историями из жизни. Однако сейчас звезде не до простой болтовни.
Любовь эмоционально реагирует на все новости, связанные с российской спецоперацией, цель которой заключается в денацификации и демилитаризации Украины. И как это часто бывает, стресс в итоге негативно сказался на состоянии Толкалиной. Артистке пришлось обращаться к врачам.
«Дорогие мои, в итоге оказалась в больнице. Надеюсь, ненадолго, но на какое-то время исчезаю и отсюда. Берегите себя», — обратилась звезда к поклонникам.
Толкалина не стала уточнять, на что конкретно она жалуется. Да и верные фанаты бывшей возлюбленной Егора Кончаловского не требовали от нее подробностей. Наоборот, подписчики засыпали Любовь пожеланиями скорейшего выздоровления.
Надо сказать, что последние несколько недель выдались для Толкалиной действительно стрессовыми. Ранее актриса сообщила, что начала терять зрение. А в минувшие выходные звезда умудрилась вспылить на определенную часть своей аудитории в Telegram. Любовь попросила всех неравнодушных помолиться после очередной тревожной новости с Украины. Столкнувшись с хейтом и критикой, актриса довольно резко высказалась.
«Прошу всех, кто пишет комментарии здесь, читайте, что я пишу. Читайте, о чем прошу. Или НЕМЕДЛЕННО покиньте, пожалуйста, мой телеграм. Пусть здесь останется 100 человек. Но человек. Я не могу чистить ваши комментарии, злости, страха и глупости вокруг и так много. Вокруг действительно ад и мрак и мне приходится прикладывать УСИЛИЕ ЖИТЬ. Я не могу постить котиков, не могу давать вам ценные советы по массажу лица и всякому бытовому пищеварению. Я прошу только молиться, не обсуждать, правда-не правда. Все неспособные читать, что я пишу – пожалуйста, удалитесь немедленно», — эмоционально заявила Любовь Толкалина.