Любовь Толкалина попала в больницу

«Прошу всех, кто пишет комментарии здесь, читайте, что я пишу. Читайте, о чем прошу. Или НЕМЕДЛЕННО покиньте, пожалуйста, мой телеграм. Пусть здесь останется 100 человек. Но человек. Я не могу чистить ваши комментарии, злости, страха и глупости вокруг и так много. Вокруг действительно ад и мрак и мне приходится прикладывать УСИЛИЕ ЖИТЬ. Я не могу постить котиков, не могу давать вам ценные советы по массажу лица и всякому бытовому пищеварению. Я прошу только молиться, не обсуждать, правда-не правда. Все неспособные читать, что я пишу – пожалуйста, удалитесь немедленно», — эмоционально заявила Любовь Толкалина.