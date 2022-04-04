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1 час назад

Бузова рассказала на видео, что станет «лицом туалетной бумаги»

Александр Кузьмин

Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала, что скоро станет представителем одного из брендов по производству туалетной бумаги.

«Не знала, как вам сказать, но все-таки хочется поделиться с вами такой интересной, необычной новостью. Дело в том, что с сегодняшнего дня я становлюсь лицом туалетной бумаги. Теперь Бузова будет еще и в каждом туалете», — пообещала артистка.

Однако через несколько часов Ольга призналась, что это был первоапрельский розыгрыш и призналась, что ценит свое чувство юмора и считает, что именно за это качество ее любят мужчины.

Шоу-бизнес,Видео,Ольга Бузова,
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