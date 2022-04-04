«Это мой город»: Шпица сравнила Москву с другими мировыми столицами

— Это мой город. У нас не самые строгие, сравнивая с Европой, условия парковки. Да, автомобилистам стало чуть сложнее в последние годы, но в каком-то смысле это неплохо: те, кому действительно необходимо пользоваться личным автомобилем, продолжат, а те, кто купил машину для понта, пересядут на такси, — сказала знаменитость в беседе с «Москвич Mag».