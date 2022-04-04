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4 часа назад

«Это мой город»: Шпица сравнила Москву с другими мировыми столицами

Вечерняя Москва

Актриса Екатерина Шпица сравнила Москву с другими крупными мировыми столицами: Парижем, Нью-Йорком и Берлином.

«Это мой город»: Шпица сравнила Москву с другими мировыми столицами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Артистка отметила, что российская столица очень удобна для жизни, потому что здесь круглосуточно работает почти все необходимое: рестораны, кафе, магазины с большим ассортиментом товаров.

— Это мой город. У нас не самые строгие, сравнивая с Европой, условия парковки. Да, автомобилистам стало чуть сложнее в последние годы, но в каком-то смысле это неплохо: те, кому действительно необходимо пользоваться личным автомобилем, продолжат, а те, кто купил машину для понта, пересядут на такси, — сказала знаменитость в беседе с «Москвич Mag».

Несмотря на свои теплые отношения к Москве, Шпица отметила, что любит путешествовать и посещать другие российские города, например, Сочи, Симферополь и другие.

Москва поднялась в рейтинге транспортной загруженности городов мира за минувший год. Его составил производитель навигационных устройств TomTom.

Шоу-бизнес,Екатерина Шпица,
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