Поторопился с выводами: Галкин поставил детей и Пугачеву под удар

Максим Галкин открыто выступил против спецоперации на Украине. Опубликовав в соцсетях пацифистское сообщение, комик с женой и наследниками покинул Россию.

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Алла Пугачева и Максим Галкин с конца февраля не сходят со страниц прессы. Отъезд знаменитой четы в Израиль наделал много шума. О возможном будущем Примадонны, комика и их детей, двойняшек Лизы и Гарри, рассуждают все кому ни лень. Накануне, например, журналистка Ксения Собчак заявила, что карьера Максима Галкина после отъезда из России постепенно сойдет на нет. Дескать, юмористу не простят «побег». По словам Ксении, Максима в итоге не примут ни противники, ни сторонники действующей власти.

Можно только догадываться, как тяжело сейчас приходится Галкину и Пугачевой. Больше месяца звезды находятся под сильнейшим прессингом. Общественность бдительно следит за каждым действием и словом четы. Один промах и злопыхатели из Сети разорвут Максима и Аллу Борисовну на части.

Возможно, Максим Галкин поспешил, покинув Россию. Так, по крайней мере, считает известный блогер и психолог Илья Саглиани. По словам эксперта, Галкин, в горячке покупая билеты до Израиля, совсем не подумал о двойняшках и пенсионерке-жене, которые в данной ситуации находятся в самом уязвимом положении. В одно мгновение Лиза и Гарри оказались в чужой стране, в новом доме, без друзей и привычных школьных занятий. Все это больно ударит по наследникам Примадонны и комика.