Тодоренко раскрыла пол ребенка

В новом выпуске популярного телевизионного проекта шоу «Маска» Регина Тодоренко раскрыла пол своего будущего ребенка.

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Во время одного из выступлений звездное жюри женского пола буквально было покорено песней. После блистательного выступления телеведущая отшутилась и сказала, что, по всей видимости, у неё будет дочка. По словам Тодоренко, у неё внутри всё так ёкало и шевелилось во время выступления артиста. Так как именно женский пол был покорен номером, Регина сделала такой вывод.

«У меня в животе девочка. Такая бурная реакция на музыкальный номер», — сказала Регина Тодоренко.

Совсем недавно Влад Топалов и Регина Тодоренко официально подтвердили информацию о том, что в их семье скоро будет пополнение. Однако на данный момент пол ребенка не известен, поэтому звездной паре остается лишь гадать и предполагать.