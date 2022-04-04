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1 час назад

«У меня в животе девочка», — Регина Тодоренко раскрыла пол ребенка

Popcake.tv

В новом выпуске популярного телевизионного проекта шоу «Маска» Регина Тодоренко раскрыла пол своего будущего ребенка.

Тодоренко раскрыла пол ребенка
Фото: ТАССТАСС

Во время одного из выступлений звездное жюри женского пола буквально было покорено песней. После блистательного выступления телеведущая отшутилась и сказала, что, по всей видимости, у неё будет дочка. По словам Тодоренко, у неё внутри всё так ёкало и шевелилось во время выступления артиста. Так как именно женский пол был покорен номером, Регина сделала такой вывод.

«У меня в животе девочка. Такая бурная реакция на музыкальный номер», — сказала Регина Тодоренко.

Совсем недавно Влад Топалов и Регина Тодоренко официально подтвердили информацию о том, что в их семье скоро будет пополнение. Однако на данный момент пол ребенка не известен, поэтому звездной паре остается лишь гадать и предполагать.

Ранее в своих социальных сетях Тодоренко поделилась информацией, что её вторая беременность протекает не самым лучшим образом. Врачи настоятельно рекомендовали девушке обратить внимание на свое здоровье и заняться лечением. Предупредили специалисты Регину тем, что если вовремя не заняться здоровьем, то в будущем у девушки может не быть детей.

Шоу-бизнес,Регина Тодоренко,Влад Топалов,
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