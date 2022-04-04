Тодоренко раскрыла пол ребенка

В новом выпуске популярного телевизионного проекта шоу «Маска» Регина Тодоренко раскрыла пол своего будущего ребенка.
Во время одного из выступлений звездное жюри женского пола буквально было покорено песней. После блистательного выступления телеведущая отшутилась и сказала, что, по всей видимости, у неё будет дочка. По словам Тодоренко, у неё внутри всё так ёкало и шевелилось во время выступления артиста. Так как именно женский пол был покорен номером, Регина сделала такой вывод.
«У меня в животе девочка. Такая бурная реакция на музыкальный номер», — сказала Регина Тодоренко.
Совсем недавно Влад Топалов и Регина Тодоренко официально подтвердили информацию о том, что в их семье скоро будет пополнение. Однако на данный момент пол ребенка не известен, поэтому звездной паре остается лишь гадать и предполагать.
Ранее в своих социальных сетях Тодоренко поделилась информацией, что её вторая беременность протекает не самым лучшим образом. Врачи настоятельно рекомендовали девушке обратить внимание на свое здоровье и заняться лечением. Предупредили специалисты Регину тем, что если вовремя не заняться здоровьем, то в будущем у девушки может не быть детей.