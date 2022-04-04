Появилось фото Марины Хлебниковой после пожара

Рэп-исполнитель Russell Ray опубликовал совместный снимок с Мариной Хлебниковой, сделанный после пожара в квартире певицы.

Фото: РИА Новости РИА Новости

С тех пор исполнительница тщательно скрывала от поклонников свою внешность, однако теперь, судя по всему, готова вернуться в свет.

«Новая песня. Совсем скоро», — подписал снимок Russell Ray, анонсировав новый трек.

ВКонтакте

Не исключено, что он записан вместе с Мариной Хлебниковой. 56-летняя певица достаточно давно не выходила на связь с поклонниками, из-за чего заставила их волноваться о своем состоянии.

Судя по снимку, Хлебникова находится в добром здравии. Она оправилась от последствий трагедии и готова радовать ценителей ее творчества новыми песнями.

Пожар в квартире Марины Хлебниковой произошел 18 ноября 2021 года. Звезда поступила в одну из московских больниц с 20% ожогов тела — пострадали тело, лицо, грудь и ноги.