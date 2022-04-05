Фигуристка Медведева снялась в оригинальной фотоссесии

Фигуристка Евгения Медведева снялась в фотосессии. Спортсменка примерила для себя необычный образ: она предстала в белом купальнике и такого же цвета линзах. Тело Евгении частично было окрашено белым. Кадры со съемки она опубликовала в своем Telegram-канале.

Фото: Денис Гладков/«Газета.Ru» Денис Гладков/«Газета.Ru»

1 апреля в продажу поступил журнал Maxim, где на обложке появилась Евгения Медведева. Спортсменка предстала в нескольких образах: на некоторых фотографиях Евгения позирует в купальнике, но на части снимков фигуристка появилась лишь частично одетой.

Это уже не первый раз, когда отечественные фигуристки появляются на обложке глянцевого журнала в полуобнаженном виде. Героиней мартовского выпуска журнала Maxim прошлого года стала еще одна представительница российского фигурного катания – Елизавета Туктамышева.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр. В 2018 году она поднималась на вторую ступень пьедестала в одиночном катании и командных соревнованиях. Кроме олимпийских медалей в активе 22-летней спортсменки по две золотых медали чемпионата мира и Европы. Последний раз спортсменка выступала на соревнованиях в декабре 2019 года.