Брухунова объяснила, что ее печалит при посещении театра

Молодую супругу юмориста Евгения Петросяна Татьяну Брухунову очень огорчает, что обычные граждане приходят в театр ненарядными, в обычных джинсах и кроссовках.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Сама она, по ее словам, ничего такого себе не позволяет. К походу в театр она всякий раз готовит специальный костюм, тщательно подбирая вещи, чтобы они соответствовали духу спектакля.

«Каждый раз я печалюсь, видя людей в джинсах. Театр — это праздник! Зачем же добровольно себя обкрадывать?! Я подбираю образ под постановку, чтобы прочувствовать посыл „до дна“. Люди! Не ходите в театр в джинсах и кроссовках, пожалуйста!» — написала Брухунова в соцсети.

Татьяна для примера продемонстрировала свой наряд, в котором пришла на спектакль «Слуга двух господ. Russian edition» в Московском драмтеатре им. Пушкина. Она отметила, что рисунок ткани на ее юбке «идеально перекликается» с работой художника по костюмам. Об этом рассказывает radiokp.