Галкину пророчат успешную карьеру в Израиле

Еще в феврале Максим Галкин с Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри перебрались на Землю обетованную. При этом звездная пара отрицала эмиграцию – речь шла об отдыхе и лечении. Однако недавно стало известно, что у Максима на июнь намечен большой концертный тур по городам Израиля, а это значит, что он, если и планирует вернуться, то нескоро, - отмечает Экспресс Газета.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По поводу артистической карьеры юмориста сейчас высказываются многие его коллеги по цеху. Кто-то, как и Ксения Собчак, считает, что успеха Галкину уже не видать. Но музыкальный продюсер Дмитрий Ашуров, к примеру, придерживается совершенно противоположного мнения. Он убежден, что в Израиле юмориста ждет блестящая карьера.

«В Израиле большая наша диаспора живет, поэтому юмор, который он доносит, вполне понятен, его любят и его ждут наши российские соотечественники, живущие в Израиле. Могу сказать честно — его любят там», — уверен Ашуров.

Собчак высказала уверенность, что будущее некоторых её коллег, которые предпочли покинуть страну, может оказаться незавидным. Среди многих звёзд телеведущая упомянула Максима Галкина и Аллу Пугачеву.