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1 час назад

Дима Билан рассказал о своем состоянии после хирургической операции

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Популярный исполнитель Дима Билан вышел на связь с поклонниками после продолжительного молчания. Шоумен успел встревожить неравнодушную публику, ведь несколько недель назад, в свои 40 лет, он перенес серьезное хирургическое вмешательство.

Дима Билан рассказал о своем состоянии после хирургической операции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Певец сообщил в соцсетях, что в настоящее время находится не в медицинском учреждении, а у себя дома.

«Посещаю больницу каждый день, необходимые процедуры, - рассказал Дмитрий. - Впереди восстановление. Думаю, займет еще месяц».

Билан также отметил, что рассчитывает выступить с первыми концертами после операции в мае текущего года. Билан не стал раскрывать свой диагноз и вдаваться в подробности операции. При этом известный артист испытывает проблемы со здоровьем в течение многих лет. Помимо прочего, в прошлом году певец перенес коронавирусную инфекцию.

Шоу-бизнес,Дима Билан,
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