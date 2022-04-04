Дима Билан рассказал о своем состоянии после хирургической операции

Популярный исполнитель Дима Билан вышел на связь с поклонниками после продолжительного молчания. Шоумен успел встревожить неравнодушную публику, ведь несколько недель назад, в свои 40 лет, он перенес серьезное хирургическое вмешательство.
Певец сообщил в соцсетях, что в настоящее время находится не в медицинском учреждении, а у себя дома.
«Посещаю больницу каждый день, необходимые процедуры, - рассказал Дмитрий. - Впереди восстановление. Думаю, займет еще месяц».
Билан также отметил, что рассчитывает выступить с первыми концертами после операции в мае текущего года. Билан не стал раскрывать свой диагноз и вдаваться в подробности операции. При этом известный артист испытывает проблемы со здоровьем в течение многих лет. Помимо прочего, в прошлом году певец перенес коронавирусную инфекцию.