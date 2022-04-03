Ивлеева оправдалась за отъезд из России: «Я ненадолго»

Блогер Настя Ивлеева решила действовать на опережение. В Телеграм-канале она сообщила подписчикам, что покинула пределы Родины. Правда, по работе и ненадолго. Телеведущая опубликовала видео из аэропорта

Фото: Телеграм Телеграм

«Я ненадолго, по работе. В аэропорту довольно пустынно, напоминает ковидные времена, когда было пусто и одиноко», - сообщила девушка.

Также она выложила фотографию стаканчика кофе, отметив, что он несколько отличается от того, что ей довелось пить в кафе в своем районе.

Блогер Настя Ивлеева планировала шумно отметить свое 31-летие. Однако из-за происходящих событий в мире знаменитость была вынуждена отменить празднование.

Изначально Ивлеева вновь хотела устроить большую тематическую вечеринку. Ее темой в этом году должна была стать темная сторона балета. А в прошлом году было кибербарокко. Однако накануне мероприятия блогер объявила об его отмене.