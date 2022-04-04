Продюсер раскрыл подробности романа Лободы и Линдеманна

Концертный директор и продюсер Кирилл Чибисов поделился подробностями романа Светланы Лободы и Тилля Линдеманна, а также поведал о том, сколько денег вкладывала в артистку ее директор, Нателла Крапивина. Об этом сообщил «Московский Комсомолец».

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В комментарии изданию концертный директор и продюсер Кирилл Чибисов рассказал, что отношения певицы и фронтмена Rammstein были хорошо спланированной идеей Нателлы Крапивиной, директора Лободы, сотрудничество с которой артистка прекратила в прошлом году.

Чибисов также коснулся темы младшей дочери Светланы, которую та, по некоторым данным, родила от Тилля:

«Официально подтверждения отцовства не было. По слухам, Нателла придумала и оплачивала Тиллю якобы «роман» с Лободой», — пояснил продюсер.

Чибисов также поведал о деталях сотрудничества Крапивиной и Лободы. По его словам, Нателла «была кошельком для Лободы, а Свете была нужна богатая нянька». Концертный директор также добавил, что продюсирование Лободы обходилось Крапивиной в 2-3 миллиона долларов в год, а также объяснил, почему кроме Нателлы такого финансирования никто бы не предоставил: «Для Крапивиной это были копейки. Света бы не нашла ей замену, в России точно. Российским олигархам Лобода никогда не была интересна».