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38 минут назад

«Бомж в Дубае»: Уехавший из РФ Крид пожаловался на нехватку денег

Елена Прошина

Российский певец Егор Крид (настоящее имя — Егор Булаткин), уехавший из РФ в ОАЭ, заявил, что у него возникли проблемы с деньгами. Он не смог себе купить продукты в супермаркете из-за блокировки банковских карт. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Двач».

«Бомж в Дубае»: Уехавший из РФ Крид пожаловался на нехватку денег
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О сложившейся ситуации, в частности, о том, почему он называет себя «бомжом в Дубае» певец рассказал в своем видеообращении.

Он сообщил, что на кассе в супермаркете при оплате продуктов возникла проблема с банковскими картами - они не сработали. Заплатить за покупки не смогли и его друзья. У них ситуация с картами оказалась идентичной.

«Ну и потом поняли, что у нас нет наличных и мы не можем ничем платить», - пожаловался Крид.

Ранее певец опубликовал фотографию своего паспорта с видом на жительство и похвастался тем, что стал резидентом Объединенных Арабских Эмиратов.

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