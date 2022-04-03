«Бомж в Дубае»: Уехавший из РФ Крид пожаловался на нехватку денег

Российский певец Егор Крид (настоящее имя — Егор Булаткин), уехавший из РФ в ОАЭ, заявил, что у него возникли проблемы с деньгами. Он не смог себе купить продукты в супермаркете из-за блокировки банковских карт. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Двач».

Фото: РИА Новости РИА Новости

О сложившейся ситуации, в частности, о том, почему он называет себя «бомжом в Дубае» певец рассказал в своем видеообращении.

Он сообщил, что на кассе в супермаркете при оплате продуктов возникла проблема с банковскими картами - они не сработали. Заплатить за покупки не смогли и его друзья. У них ситуация с картами оказалась идентичной.

«Ну и потом поняли, что у нас нет наличных и мы не можем ничем платить», - пожаловался Крид.