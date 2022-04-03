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39 минут назад

Певцов прокомментировал слухи о своем избиении

Ирина Лебедева

Дмитрий Певцов назвал фейком истории, в последнее время распространявшиеся о нем в сети интернет. Говорили о том, что актер якобы уехал за границу, а там на него напали и сильно избили.

Певцов прокомментировал слухи о своем избиении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Актер вышел на связь с подписчиками в соцсети и сообщил, что ничего подобного не было и близко. Он находится в Москве, за рубеж не выезжал и ни с кем не дрался, - сообщает «Комсомольская правда».

«Я жив и здоров! Все хорошо. Это все придумано», — сказал Певцов.

Певцов напомнил, что сегодня у его супруги, Ольги Дроздовой, день рождения. Пара вместе почти 30 лет.

«Сегодня день рождения моего самого главного в жизни человека», — сказал Дмитрий.

Он объяснил, что давно вывел для себя формулу счастливой семейной жизни. Певцов всегда первым признает ошибку и идет на примирение, даже если ему не за что извиняться.

«Сколько бы я ни был прав, все равно права жена».

Творческая встреча с военнослужащими, получившими ранения в ходе спецоперации, прошла с народным артистом России Дмитрием Певцовым в Центральном клиническом госпитале им. А. А. Вишневского в Одинцове. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Я не вижу других вариантов кроме как помогать нашей стране, нашему президенту, и, в частности, нашим военным, которые защищают сейчас и нас и весь мир от бесовщины, которая крутится вокруг всего земного шара», - сказал Певцов.

Шоу-бизнес,Дмитрий Певцов,Минобороны России,
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