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53 минуты назад

Названы день и место похорон Яковлевой

Ирина Лебедева

Александра Яковлева, одна из самых любимых публикой советских и российских актрис, ушла из жизни 1 апреля в онкологическом центре Санкт-Петербурга. Несколько лет актриса боролась с онкологией, перенесла операции и 20 курсов химиотерапии, но, к сожалению, болезнь в свое время была обнаружена на очень запущенной, поздней стадии.

Названы день и место похорон Яковлевой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Александра Евгеньевна завещала похоронить себя в родном Калининграде. Это ее родной город. Звезда в середине 90-х годов занялась там общественной и политической работой. С 2016 года она была депутатом городского Совета. За значимый вклад в развитие города, ей присвоено звание «Почетный гражданин Калининграда», - рассказывает СтарХит.

«Отпевание Александры Яковлевой пройдет в четверг, 7 апреля, в храме Александра Невского в Калининграде. Она будет похоронена в Калининграде», — сообщили в администрации города.

Александре Яковлевой было 64 года. В течение пяти последних лет жизни она боролась с раком. Врачи считали, что актриса проживет три месяца, но она не сдавалась и смогла отвоевать у онкологии почти пять лет. Несмотря на болезнь, она выступала в театре, в спектакле «Две женщины и лейтенант», а также мечтала о съемках фильма по собственному сценарию.

Шоу-бизнес,Александра Яковлева,Александр Невский,
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