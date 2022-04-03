Названы день и место похорон Яковлевой

Александра Яковлева, одна из самых любимых публикой советских и российских актрис, ушла из жизни 1 апреля в онкологическом центре Санкт-Петербурга. Несколько лет актриса боролась с онкологией, перенесла операции и 20 курсов химиотерапии, но, к сожалению, болезнь в свое время была обнаружена на очень запущенной, поздней стадии.

Александра Евгеньевна завещала похоронить себя в родном Калининграде. Это ее родной город. Звезда в середине 90-х годов занялась там общественной и политической работой. С 2016 года она была депутатом городского Совета. За значимый вклад в развитие города, ей присвоено звание «Почетный гражданин Калининграда», - рассказывает СтарХит.

«Отпевание Александры Яковлевой пройдет в четверг, 7 апреля, в храме Александра Невского в Калининграде. Она будет похоронена в Калининграде», — сообщили в администрации города.