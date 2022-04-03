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43 минуты назад

Малышева ответила на слухи об отъезде из России

Ирина Лебедева

В последнее время в СМИ и социальных сетях можно было встретить информацию о том, что телеведущая Елена Малышева перебралась жить в Соединенные Штаты, где у нее дети и внуки, а ее программа «Жить здорово!» уже не вернется на российское телевидение.

Малышева ответила на слухи об отъезде из России
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников© РИА Новости / Кирилл Каллиников

Теледоктор сочла необходимым эти слухи опровергнуть. В комментариях журналистам РИА Новости Малышева сообщила, что она находится в Москве и проект закрывать никто не собирается. Просто сетка вещания была изменена с упором на общественно-политические программы.

«Ничего не закрыто. Я в Москве», - пояснила Малышева.

На фирму «Диета от Елены Малышевой» подали иск в суд. С компании требуют более шести миллионов рублей. Истцом в деле выступила организация «Корона Фуд», у которой сотрудники Елены Малышевой закупали продукты питания для создания диетических рационов. Но, вероятно, что-то пошло не так, и компания расторгла договор с поставщиком в досрочном порядке. И теперь организация намерена взыскать с Малышевой 6 626 998 рублей.

Стоит отметить, что изначально компания подала иск еще в августе 2021 года, но ей отказали. При этом организация смогла подать апелляцию и заседание по рассмотрению жалобы состоится 12 апреля.

Шоу-бизнес,Елена Малышева,
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