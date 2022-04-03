Макс Барских вступил в армию Украины

Певец Макс Барских сообщил в социальных сетях, что он вступил в ВСУ и через полмесяца собирается ехать в зону боевых действий. А пока ему предстоят двухнедельные учения. В видеоролике, который выложил Телеграм-канал Вaza, Макс рассказывает о своих планах.

Фото: ВКонтакте ВКонтакте

«С завтрашнего дня начинаются учения. Кто мог такое предположить? Месяц назад все, что я держал в руках — это микрофон, но сейчас все меняется», — заявил музыкант.

Недавно Макс Барских «запретил» свою музыку «на территории Российской Федерации». Украинский музыкант также заявил, что разрывает в одностороннем порядке контракты с российскими компаниями и отменяет все концерты в России.

Деньги за билеты исполнитель возвращать несостоявшимся зрителям не планирует – по его словам, он отдаст их на гуманитарную помощь Украине.