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1 час назад

Российский рэпер разбил свою Lamborghini в Дубае

Секрет Фирмы

Популярный российский рэпер Элджей (Алексей Узенюк) попал в ДТП в Дубае. Артист опубликовал фото разбитого люксового внедорожника Lamborghini Urus кислотно-зелёного цвета. О причинах аварии он не рассказал. Судя по активности в соцсетях, Элджей серьёзно не пострадал. На вторичном рынке стоимость Lamborghini Urus начинается от 30 млн рублей, но может достигать и 60 млн рублей.

Российский рэпер разбил свою Lamborghini в Дубае
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О ДТП Элджей рассказал на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена). «RIP» (Rest In Peace, с англ. «покойся с миром»), — подписал рэпер сториз.

Согласно метке геолокации, исполнитель находится в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ).

В декабре 2021 года Элджей уезжал на Кипр на фоне претензий к нему со стороны силовиков. Полиция нашла в песнях артиста пропаганду наркотиков.

Ранее «Секрет» писал, что Элджей отсудил 702 500 рублей у башкирской компании «Рок арт медиа» за отмену концертов в мае 2021 года. Артист требовал с компании, которая занимается организацией выступлений, 8,7 млн рублей.

Шоу-бизнес,Алексей Узенюк,
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