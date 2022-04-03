Российский рэпер разбил свою Lamborghini в Дубае

Популярный российский рэпер Элджей (Алексей Узенюк) попал в ДТП в Дубае. Артист опубликовал фото разбитого люксового внедорожника Lamborghini Urus кислотно-зелёного цвета. О причинах аварии он не рассказал. Судя по активности в соцсетях, Элджей серьёзно не пострадал. На вторичном рынке стоимость Lamborghini Urus начинается от 30 млн рублей, но может достигать и 60 млн рублей.
О ДТП Элджей рассказал на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена). «RIP» (Rest In Peace, с англ. «покойся с миром»), — подписал рэпер сториз.
Согласно метке геолокации, исполнитель находится в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ).
В декабре 2021 года Элджей уезжал на Кипр на фоне претензий к нему со стороны силовиков. Полиция нашла в песнях артиста пропаганду наркотиков.
Ранее «Секрет» писал, что Элджей отсудил 702 500 рублей у башкирской компании «Рок арт медиа» за отмену концертов в мае 2021 года. Артист требовал с компании, которая занимается организацией выступлений, 8,7 млн рублей.