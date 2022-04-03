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1 час назад

Мужа тяжелобольной Анастасии Заворотнюк заметили в компании неизвестной женщины

Слово и Дело

Супруга тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк фигуриста Петра Чернышева заметили в компании неизвестной брюнетки. Пару зафиксировала камера видеонаблюдения.

Мужа тяжелобольной Заворотнюк заметили в компании неизвестной женщины
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look PressPravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Чернышев нередко нарушает правила дорожного движения. Об этом свидетельствуют многочисленные штрафы. Недавно спортсмен снова попал в объектив камер.

Пользователи Сети, где появился снимок, обратили внимание, что в машине фигурист находился в компании некой женщины с короткой стрижкой. Некоторые предположили, что ею могла оказаться сильно изменившаяся звезда сериала «Моя прекрасная няня».

Заворотнюк, как не раз писали СМИ, уже несколько лет борется с онкологическим заболеванием. Однако официальных подтверждений этому нет. Лишь изредка данную тему в соцсетях поднимает ее дочь модель Анна Заворотнюк.

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