Мужа тяжелобольной Заворотнюк заметили в компании неизвестной женщины

Супруга тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк фигуриста Петра Чернышева заметили в компании неизвестной брюнетки. Пару зафиксировала камера видеонаблюдения.
Чернышев нередко нарушает правила дорожного движения. Об этом свидетельствуют многочисленные штрафы. Недавно спортсмен снова попал в объектив камер.
Пользователи Сети, где появился снимок, обратили внимание, что в машине фигурист находился в компании некой женщины с короткой стрижкой. Некоторые предположили, что ею могла оказаться сильно изменившаяся звезда сериала «Моя прекрасная няня».
Заворотнюк, как не раз писали СМИ, уже несколько лет борется с онкологическим заболеванием. Однако официальных подтверждений этому нет. Лишь изредка данную тему в соцсетях поднимает ее дочь модель Анна Заворотнюк.