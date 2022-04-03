Мужа тяжелобольной Заворотнюк заметили в компании неизвестной женщины

Супруга тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк фигуриста Петра Чернышева заметили в компании неизвестной брюнетки. Пару зафиксировала камера видеонаблюдения.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Чернышев нередко нарушает правила дорожного движения. Об этом свидетельствуют многочисленные штрафы. Недавно спортсмен снова попал в объектив камер.

Пользователи Сети, где появился снимок, обратили внимание, что в машине фигурист находился в компании некой женщины с короткой стрижкой. Некоторые предположили, что ею могла оказаться сильно изменившаяся звезда сериала «Моя прекрасная няня».