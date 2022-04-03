Боня объяснила, почему не улетела в Монако

«Ребята, есть все! Нам говорят, что в Москве пустые полки, и нет туалетной бумаги, прокладок и носков. Все в наличии. Что вы тут нам рассказываете! Да, цены подняли, но продукты и товары есть. Что это была за информация, что нечего взять?»