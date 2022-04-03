Боня объяснила, почему не улетела в Монако

Виктория Боня прилетала в Москву, чтобы решить ряд своих проблем. Светская львица оформляла заграничный паспорт, также в ее планы входило посещение различных салонов красоты и косметологов. После этого Виктория собиралась вернуться в Монако, где они с дочерью живут уже достаточно продолжительное время.
Однако 42-летней телеведущей пришлось остаться в Москве, о чем она и сообщила подписчикам в социальной сети.
«Должна была попасть в Монако, вместо этого попала на капельницу в Москве…», — пожаловалась Боня в Telegram-канале.
Ранее, по прилету из Монако, первым делом Боня отправилась по российским магазинам, чтобы посмотреть, как в них обстоят дела с наличием продуктов на прилавках. Виктория была поражена увиденным.
«Ребята, есть все! Нам говорят, что в Москве пустые полки, и нет туалетной бумаги, прокладок и носков. Все в наличии. Что вы тут нам рассказываете! Да, цены подняли, но продукты и товары есть. Что это была за информация, что нечего взять?»