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1 час назад

Боня объяснила, почему не улетела в Монако

Ирина Лебедева

Виктория Боня прилетала в Москву, чтобы решить ряд своих проблем. Светская львица оформляла заграничный паспорт, также в ее планы входило посещение различных салонов красоты и косметологов. После этого Виктория собиралась вернуться в Монако, где они с дочерью живут уже достаточно продолжительное время.

Боня объяснила, почему не улетела в Монако
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Однако 42-летней телеведущей пришлось остаться в Москве, о чем она и сообщила подписчикам в социальной сети.

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«Должна была попасть в Монако, вместо этого попала на капельницу в Москве…», — пожаловалась Боня в Telegram-канале.

Ранее, по прилету из Монако, первым делом Боня отправилась по российским магазинам, чтобы посмотреть, как в них обстоят дела с наличием продуктов на прилавках. Виктория была поражена увиденным.

«Ребята, есть все! Нам говорят, что в Москве пустые полки, и нет туалетной бумаги, прокладок и носков. Все в наличии. Что вы тут нам рассказываете! Да, цены подняли, но продукты и товары есть. Что это была за информация, что нечего взять?»

Шоу-бизнес,Виктория Боня,
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