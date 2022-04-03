Брат Бориса Моисеева заявил об его исчезновении

Брат Бориса Моисеева Маркс Толкач, проживающий в Канаде, заявил об исчезновении певца и обвинил в этом его концертного директора Сергея Гороха. Об этом он заявил в эфире программы «Ты не поверишь» на канале НТВ, передает «Московский комсомолец».

Фото: РИА Новости РИА Новости

По мнению Толкача, Горох сначала присваивал гонорары Моисеева, а теперь якобы отправил певца в дом престарелых или «запер в погребе или подвале». Он призвал подключить к поискам брата органы безопасности и полицию.

Толкач также утверждает, что Моисеев больше не числится собственником своей квартиры, а Горох отказывается давать ему телефонную трубку для разговоров.

Сам Горох заявил, что Моисеев никуда не пропадал, а просто редко отвечает на звонки. По его утверждению, певица Алла Пугачева смогла дозвониться до артиста. Он также заверил, что не желает Моисееву ничего плохого.