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49 минут назад

Брат Бориса Моисеева заявил об его исчезновении

Lenta.ru

Брат Бориса Моисеева Маркс Толкач, проживающий в Канаде, заявил об исчезновении певца и обвинил в этом его концертного директора Сергея Гороха. Об этом он заявил в эфире программы «Ты не поверишь» на канале НТВ, передает «Московский комсомолец».

Брат Бориса Моисеева заявил об его исчезновении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению Толкача, Горох сначала присваивал гонорары Моисеева, а теперь якобы отправил певца в дом престарелых или «запер в погребе или подвале». Он призвал подключить к поискам брата органы безопасности и полицию.

Толкач также утверждает, что Моисеев больше не числится собственником своей квартиры, а Горох отказывается давать ему телефонную трубку для разговоров.

Сам Горох заявил, что Моисеев никуда не пропадал, а просто редко отвечает на звонки. По его утверждению, певица Алла Пугачева смогла дозвониться до артиста. Он также заверил, что не желает Моисееву ничего плохого.

В июле 2021 года Горох рассказывал, что Моисеев крайне редко выходит в люди, так как стесняется своего внешнего вида после перенесенного инсульта. Он добавил, что Моисеев не хочет зарабатывать на своих проблемах со здоровьем, поэтому он отказывается от участия в ток-шоу.

Шоу-бизнес,Борис Моисеев,Алла Пугачева,
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