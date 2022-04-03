«Мой участок, что хочу, то и делаю»: Волочкова посмеялась над соседями

Как известно, соседи Анастасии Волочковой подали в суд на эпатажную балерину. Они требуют, чтобы закон запретил ей ходить по участку без одежды и справлять нужду под елками. Плюс к этому, за моральные страдания, причиненные созерцанием указанных действий, оскорбленные дамы хотят 5 миллионов рублей компенсации, - рассказывает «Комсомольская Правда».
Волочкова только посмеялась над этой историей.
«Ни дня без приключений у Волочковой! Мне сообщили, что моя соседка, которая, летом, сидя в кустах, на своем участке, сфотографировала меня писающей у моей елочки, за что на нее по статье 137 за вторжение в частную жизнь, заведено Уголовное дело, подала на меня в суд! С требованием, чтобы суд запретил мне, простите, не расхаживать по своему участку голой. Люди добрые, вы в своем уме? Вытираю слезы смеха».
Балерина сказала, что закон не запрещает ей раздеваться на собственной территории.
«Извините, это мой участок, я тут, что хочу, то и делаю. Это моя частная территория. Я имею право на ней делать всё, что хочу. Загорать, окунаться в купель обнаженной, писать (как они выразились: «исполнять этюд малой нужды), курить кальян на веранде, да все, что мне хочется. У меня туи растут по всему периметру участка по 5 метров высотой! Ну, если кому-то неймется и не дает покоя любопытство, и люди готовы сидеть в засаде в кустах сутками и ждать пока я разденусь - я не против, я не стеснительный человек и мне стесняться нечего. И прятать тоже. Я никого не трогаю и никому не мешаю».
Анастасия Волочкова обвинила руководителей концертной площадки в Москве в халатности из-за отмены ее спектакля «Балерина в зазеркалье цирка».