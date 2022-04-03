«Мой участок, что хочу, то и делаю»: Волочкова посмеялась над соседями

«Извините, это мой участок, я тут, что хочу, то и делаю. Это моя частная территория. Я имею право на ней делать всё, что хочу. Загорать, окунаться в купель обнаженной, писать (как они выразились: «исполнять этюд малой нужды), курить кальян на веранде, да все, что мне хочется. У меня туи растут по всему периметру участка по 5 метров высотой! Ну, если кому-то неймется и не дает покоя любопытство, и люди готовы сидеть в засаде в кустах сутками и ждать пока я разденусь - я не против, я не стеснительный человек и мне стесняться нечего. И прятать тоже. Я никого не трогаю и никому не мешаю».