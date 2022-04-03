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1 час назад

Собчак сообщила, что Слепаков вернулся в Россию

Ирина Лебедева

Некоторое время назад пользователи интернета обратили внимание, что Семен Слепаков пропал из социальных сетей. Тогда журналистам удалось узнать, что шоумен уехал в Израиль, - информирует teleprogramma.pro.

Собчак раскрыла местонахождение Слепакова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Хейтеры подняли шум, и Семен счел нужным им ответить. С сарказмом, в своем стиле.

«Тут пишут, что Слепаков «покинул Россию». «Тайно». «Без объяснений». «Не пояснив цель поездки». Ну да, раньше, когда я покидал Россию, я же это делал явно, с объяснениями, и всем пояснял цель поездки.Всегда же предупреждал «Комсомольскую правду», а тут вдруг сбой в коммуникации. Так вот, чтобы впредь не было недоразумений, уведомляю, что скоро я покину заграницу. Так же тайно и не поясняя цель отъезда. В общем, если вдруг увидите меня в Москве, не падайте в обморок от удивления» - написал он в микроблоге.

А сейчас Ксения Собчак в эфире шоу «Осторожно, Собчак!» заявила, что Семен Слепаков уже вернулся в Россию.

«Слепаков записал видео президенту. Потом сообщил, что уехал из страны. Правда, насколько я понимаю, уже вернулся».

Ранее Ксения Собчак в эфире своего YouTube-канала подтвердила, что в Москву приехал Иван Ургант.

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