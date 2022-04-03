Собчак раскрыла местонахождение Слепакова

«Тут пишут, что Слепаков «покинул Россию». «Тайно». «Без объяснений». «Не пояснив цель поездки». Ну да, раньше, когда я покидал Россию, я же это делал явно, с объяснениями, и всем пояснял цель поездки.Всегда же предупреждал «Комсомольскую правду», а тут вдруг сбой в коммуникации. Так вот, чтобы впредь не было недоразумений, уведомляю, что скоро я покину заграницу. Так же тайно и не поясняя цель отъезда. В общем, если вдруг увидите меня в Москве, не падайте в обморок от удивления» - написал он в микроблоге.