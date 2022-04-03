«Они меня изнасиловали»:Поргина рассказала о пережитом унижении

«Варшавер, наверное, в конфронтации со мной. У меня есть свое мнение по поводу театра, и кто должен руководить театром. Не директор, а режиссер. Меня могли выгнать из театра, я не явилась на спектакль. Неважно, какую я роль играю, понимаете, я не явилась. Два опоздания, и увольняют. Может хотел этого именно Варшавер, потому что я мешаю, много думаю и много говорю».