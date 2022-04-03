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15 минут назад

«Они меня изнасиловали»:Поргина рассказала о пережитом унижении

Ирина Лебедева

Людмила Поргина крайне неуютно сейчас чувствует себя в родном театре. В интервью журналистам программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ вдова Караченцова заявила, что в ужасе от унижений, которым ее подвергает администрация.

«Они меня изнасиловали»:Поргина рассказала о пережитом унижении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Накануне Людмила Андреевна впервые после продолжительного перерыва вышла на сцену. Ей дали роль в массовке в спектакле «Юнона и Авось». Поргина проходит со свечкой в глубине сцены – всего несколько секунд. Артистка назвала это издевательством, - информирует Экспресс Газета.

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«Они меня уже изнасиловали, иначе не назовешь. Думала, что я помру, взяла свечку и думаю, наверно от такого унижения сейчас сердце разорвется. Я выхожу со свечой, ровно одну минуту иду. Прохожу по заднику, и роль закончилась. Это было, конечно, унизительно. Дерьмо полное, это даже не роль. Заслуженную артистку позвали, жену народного артиста, который создал этот спектакль», - гневается вдова Караченцова.

Главным виновником создавшегося положения Поргина считает директора театра Марка Варшавера, с которым у нее затяжной конфликт. Актриса убеждена, что директор ищет способы вообще от нее избавиться. Так, о спектакле и своей роли она узнала совершенно случайно.

«Варшавер, наверное, в конфронтации со мной. У меня есть свое мнение по поводу театра, и кто должен руководить театром. Не директор, а режиссер. Меня могли выгнать из театра, я не явилась на спектакль. Неважно, какую я роль играю, понимаете, я не явилась. Два опоздания, и увольняют. Может хотел этого именно Варшавер, потому что я мешаю, много думаю и много говорю».

Директор театра "Ленком" Марк Варшавер в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что актриса Людмила Поргина теперь получает всего 50% от заработной платы. Он уточнил, что раньше вдова Николая Караченцова зарабатывала 100 тыс. рублей в месяц, сейчас же ее гонорар составляет всего 53 тыс.

«Мы 13 лет выплачивали ее семье по 250 тыс. рублей, пока был жив ее муж Николай Караченцов. Поргина преуменьшает возможности театра и забывает добрые дела. Она не работает практически. Получает сейчас в месяц 53 тыс. рублей».

Шоу-бизнес,Николай Караченцов,Людмила Поргина,
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