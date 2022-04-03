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37 минут назад

«Спасите детей!» Мальков уверен: экс-жена попала в секту

Ирина Лебедева

Роман Мальков, скандально известный из-за того, что семейные дрязги в бывшем и нынешнем браках стали достоянием широкой публики, вновь «обратился к народу». По его словам, бывшая супруга, не спросив у него разрешения, якобы нелегально вывезла троих общих детей в США. Это произошло с подачи членов известной секты.

«Спасите детей!» Мальков уверен: экс-жена попала в секту
Фото: ТелеграмТелеграм

«Умоляю, спасите детей из секты. Как выясняется сейчас, с июля 2021 года Светлану активно обрабатывали адепты Пересветова, а именно сторонник, одна из возглавляющих огромную армию хейтеров, Мария, живущая в том же Белвью. Светлана интересна сектантам, так как она создала на вранье образ несчастной женщины и набрала большое количество подписчиц. И они первые клиенты и новые зомбированные», - заявляет Роман.

Сама Светлана в своем Телеграм-канале выкладывает фотографии из Сиэтла, где и она и дети выглядят вполне счастливыми. Более того, Малькова намекает, что у нее есть любимый человек, - пишет СтарХит.

«Бросив в непотребном виде квартиру, не оплатив ее и не сообщив хозяину квартиры о своем отъезде, сбежала. На данным момент Светлана Малькова и трое моих несовершеннолетних детей находятся в секте у некоего гражданина Пересветова, которому запрещен въезд в Россию после судебного процесса», - строчит гневные посты многодетный отец.

Напомним, что развод скандальной пары произошел около года назад. После этого старший сын Андрей переехал к отцу и Насте Макеевой в Москву. Светлана воспитывала троих детей в Словении, а сейчас все перебрались в США.

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